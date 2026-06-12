ドイツのW杯予想に並ぶ“日本脅威論”サッカーの北中米ワールドカップが11日（日本時間12日）に開幕した。F組の日本代表は14日（日本時間15日）にオランダとの初戦を迎える。そんな中、あるサッカー強国から様々な“日本脅威論”が起きている。日本を高く評価する予想が続いているのはドイツだ。ドイツ放送局「RTL」スポーツ専門のインスタグラムではエキスパートがW杯の展開を予想。オレ・マッツ・ヴィーマーズ氏は日本を何と