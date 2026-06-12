◆陸上日本選手権第１日（１２日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム）女子８００メートル予選第３組で、同種目で日本記録（１分５９秒５２）を持つ久保凛（１８）＝積水化学＝は２分３秒１０の１位で、１３日の決勝に進出した。１００メートルから独走し、４００メートルを５８秒で通過。後半はペースを落としたが、２位に約２秒の大差をつけて第一人者として力を改めて証明した。今春、東大阪大敬愛高を卒業した久保は、社会人デ