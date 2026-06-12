HEY-SMITHが主催する野外フェス＜OSAKA HAZIKETEMAZARE FESTIVAL 2026＞の全出演者日割りが発表された。＜OSAKA HAZIKETEMAZARE FESTIVAL 2026＞は、10月24日・25日に大阪・泉大津フェニックスにて2日間に渡り開催されるHEY-SMITH主催の野外フェス。初日となる10月24日には、マキシマム ザ ホルモン、THE ORAL CIGARETTES、10-FEET、2025年に10年振りとなるライブ活動をしたSNAIL RAMP、そして、HEY-SMITHとのスプリット作品『Unit