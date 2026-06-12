◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ロッテ―ＤｅＮＡ（１２日・ＺＯＺＯマリンスタジアム）ロッテのネフタリ・ソト内野手が、古巣ＤｅＮＡ戦で“１２球団制覇弾”を放った。１点を追う４回１死から先発・入江の１５２キロの真ん中直球を振り抜くと、高々と舞い上がった打球は左中間テラスまで届いた。今季６号。ＮＰＢ５０人目となる全球団制覇弾となった。ソトはロッテ３年目となる今季は、試合前時点で５３試合に出場し、１