元アイドルグループ・HKT48のタレント・坂本りのが11日、自身のインスタグラムを更新。ニット＆デニムスカートのコーデで披露した美スタイルが反響を呼んでいる。 【写真】曲線の美しさに映える長～い脚目を奪われる美スタイル 坂本は「いつかの私服～」として、写真を投稿。淡いピンクのリブニットのトップスに、ひざ上丈のデニムスカートで街角に立つショットは細い足首まですらり