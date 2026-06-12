福岡市が復元を進めている国の史跡「鴻臚館（こうろかん）跡」を、地元の小学生が訪れました。 福岡市中央区にある「鴻臚館跡」は「古代の迎賓館」とされた外交施設の跡地です。この日、地元の赤坂小学校の6年生およそ100人が、復元工事に使う瓦に「鴻臚館」という文字や自分の名前を筆ペンで書き入れました。■小学生「自分の名前や、書いた文字が残ることがうれしいです。」■八木菜月アナウンサー「こちらで小学生た