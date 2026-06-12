遠藤航が日本代表から離脱、リバプールファンからも労いの声日本サッカー協会（JFA）が現地時間6月11日、キャプテンのMF遠藤航が北中米ワールドカップ（W杯）メンバーから離脱することを発表した。遠藤が自身の公式Xで想いを綴り、代表引退を表明すると、所属するリバプールも「胸を張って」と労うなど、海外でも反響を呼ぶ出来事になった。現地時間11日に、山本昌邦技術委員長兼ナショナルチームダイレクターが緊急でブリーフ