長野県伊那市で、地元の小学生が、めったに体験できない「お茶の苗木」の植樹を行いました。一度植えると30年にわたって葉を摘み取れるといい、子どもたちは貴重な体験に挑みました。児童「おいしくなぁれ、おいしくなぁれ」子どもたちが丁寧に植えているのは、青々としたお茶の苗木です。伊那市で行われた植樹には、伊那北小学校6年2組の児童24人が参加しました。栽培を手掛けるお茶専門店の店主から植え方を教わりながら、約500