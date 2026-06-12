11日にクマの目撃が相次いだ長野県松本市。市内の岡田地区や城山地区では、12日も警戒が続きました。松本市岡田地区の住宅に設置された防犯カメラの映像には、住宅の敷地内を走るクマの姿が捉えられています。この周辺では11日、クマの目撃が相次ぎました。午後3時すぎ、松本市城山の放光寺付近で目撃されたあと、塩倉池付近など、市には合わせて6件の目撃情報が寄せられました。このため、周辺の小中学校では、12日朝は保護者の付