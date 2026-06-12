ハンドボールの国内最高峰リーグ・リーグＨの優勝を決めるプレーオフで、プレステージ・インターナショナルアランマーレ富山があす、初戦となる準決勝に臨みます。エブリィが注目するのが横嶋彩選手です。産休・育休を経て、子育てをしながら活躍する横嶋選手。プレーオフへの意気込みを取材しました。レギュラーシーズンを３位で終え、４シーズン連続４度目の