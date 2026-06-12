政府は12日、知的財産戦略本部の会合を開き「知的財産推進計画2026」を決定しました。その中で、知的財産権の侵害が生じた際の救済措置として、集団訴訟を可能とする仕組みの検討を進めることを明らかにしました。知的財産戦略本部の会合で、高市首相は「AIが何を学習してどう生成したのか、生成したコンテンツが他人の権利を侵害していないかといった不安を解決することで、権利者や利用者が安全安心に生成AIを活用できる環境を整