カンテレ『おかべろ』（後2：28〜2：57※関西ローカル）の13日放送回に元卓球女子日本代表の福原愛が出演することがきょう12日に発表された。約3年ぶりの地上波番組出演で再婚相手との秘話などについて語る。【番組カット】昔から親交のある岡村隆史と和気あいあいトークを繰り広げた福原愛とあるテレビ局近くのダイニングバーを舞台に、常連客のナインティナイン・岡村隆史と店主のNON STYLE・石田明、そしてアシスタントの