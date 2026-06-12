山の自然を守り海の環境保全につなげようと、魚津市できょう、高校生らが山に苗木を植えました。俳優の松下奈緒さんも参加しました。魚津市の片貝山ノ守キャンプ場近くで植樹をしたのは、滑川高校海洋科の1年生と、地元の漁業・農業関係者や企業などあわせて145人です。俳優松下奈緒さん「初めてなのでいろいろ教えていただきながら、みなさんと今後の魚津のために頑張りたいと思いますので」今年は俳優でピアニストの松下奈緒さ