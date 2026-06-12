日本民間放送連盟の早河洋会長が12日、都内で定例会見を行った。開幕したサッカーワールドカップ（W杯）北中米大会について「サッカーは地球規模のスポーツで、非常に人気がある、見どころも多い。今回、日本チームは優勝を宣言しています。エースの三笘薫選手がけがでで出られない事態ではありますが、可能性はあると思います」と期待を寄せた。テレビ朝日会長を務める早河氏は、15日で終了する同局系「あのちゃんねる」について