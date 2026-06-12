◇交流戦ロッテ―DeNA（2026年6月12日ZOZOマリン）ロッテのネフタリ・ソト内野手が古巣のDeNA戦で初アーチを放ち、全12球団からの本塁打を達成した。1―2の4回1死走者なしからDeNAの先発・入江の初球152キロを左中間テラス席に運んだ。▼ソト打ったのは真っ直ぐです。ゾーンに対してアグレッシブに行こうと思っていました。最近バッティングも調子良く来ているので感じ良く打つことができました。もちろんベイスターズ