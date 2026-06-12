◇第110回日本陸上競技選手権大会(12〜14日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム)日本陸上競技選手権大会の1日目は12日、女子800メートルの予選が行われ、積水化学の久保凛選手が3組1位で決勝進出を決めました。この大会の同種目2連覇中の久保選手。この日はスタートからトップに立つと残り200メートル付近で2位に大きく差を広げ最後は独走でフィニッシュしました。ゴールタイムは2分3秒09。レース後には「前半の600まですごくよかったが