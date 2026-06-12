お笑い芸人の小籔千豊（52）が12日放送のフジ系「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分）に出演。9日に肺炎のため86歳で亡くなった女優中村玉緒（本名奥村玉緒）さんを悼んだ。小籔は「大先輩ではあるんですけど、本当にかわいらしい人やなと思いますし、何度かお会いさせていただいた時も、こんなどこの馬の骨か分からんようなやつにも、ご丁寧にごあいさついただき…」と回顧。「ただずまいとか見てると、品があふれてい