【北京＝照沼亮介】今月８日に死去した河野洋平・元衆院議長が会長を務めていた日本国際貿易促進協会（国貿促）の代表団が、２１〜２４日に予定していた中国への訪問を延期することが１２日、複数の関係者への取材でわかった。団長を務める予定だった河野氏の死去によって、中国側から、習近平（シージンピン）指導部ら「要人との会談は難しい」と連絡を受けた。訪中による成果が見込みづらくなったことで延期を決めたという。