◇交流戦オリックス―阪神（2026年6月12日京セラドーム）オリックス・紅林弘太郎内野手が左足に違和感を訴え、大事を取って5回の守備からベンチに退いた。紅林はこの日「3番・遊撃」で出場し、初回1死で2者連続となる8号ソロを左翼に放っていた。守備でも好プレーを見せていたが、思わぬ形での交代となった。紅林に代わり、宜保が遊撃の守備に就いた。