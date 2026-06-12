首都直下地震の対策の方針などを示す「基本計画」が11年ぶりに変わりました。今後10年で想定される死者を半数以上減らすことを目指すとされていますが、カギは火災対策です。これはJNNが行った火災実験の映像。高く燃え上がった炎の渦、「火災旋風」です。住宅街を模した装置で大規模な火災を起こしてみると、高温の炎で上昇気流が発生。周りの空気が巻き込まれ、いとも簡単に火災旋風が起きました。住宅街で発生すれば、移動しな