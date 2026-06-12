世界の歌姫、サラ・ブライトマン（65）が12日、テレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。一緒に暮らすオウムについて語った。4匹の犬、1羽のオウムと暮らすブライトマン。オウムについて「最初、雄だと思っていたので、名前をアーネストっていうふうにしていて。アーネスティーナじゃなくて、アーネストっていう男性形の名前にしていたんですけども。卵を産みだして。それで『あっ、雌だったんだ』っていうこと知り