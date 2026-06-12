子役として活躍していた俳優の石井萌々果（23）の最新ショットに、反響が寄せられている。【映像】石井萌々果、成長した姿（複数カット）2009年放送のテレビ朝日系ドラマ『マイガール』で、相葉雅紀の娘役を演じた石井。その後は、TBS系ドラマ『桜蘭高校ホスト部』で川口春奈（31）の幼少期、日本テレビ系ドラマ『時をかける少女』で黒島結菜（29）の妹役を演じるなど、話題作に出演してきた。2020年3月には自身のXで、特技