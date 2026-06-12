日本航空の客室乗務員が過度な飲酒。国が行政指導です。5月、広島発羽田行きの日本航空252便に乗務予定だったチーフパーサーの女性（50代）と同僚の客室乗務員は前日に滞在先のホテルで、規定に反する形でビールやワインなどを飲酒し、この影響で出発便が40分以上遅れました。2人は当初、うその報告をするなど隠蔽（いんぺい）行為を行っていました。国土交通省は12日、「安全管理システムが十分に機能していない」として日航に対