世界の歌姫、サラ・ブライトマン（65）が12日、テレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。子どもの頃について語った。MCの黒柳徹子が「どんなお子さんでしたか？小さい時は」と質問。ブライトマンは「すごいエネルギッシュな子どもであったと思います。その時からも音楽に関心を持っていましたし。ただ、自分が子どもでいることに、もうちょっと早く大人になりたい、大きくなりたいっていう欲望がありました」と明