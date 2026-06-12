「腸活」は健康法として浸透した。味噌や納豆など日本伝統の発酵食品は日本人だけでなく外国人観光客からも関心を集め、発酵ツーリズムも広がった。▼発酵食品から乳酸菌やビフィズス菌、酪酸菌などを摂取するだけでなく、菌のエサとなり健康に有用な短鎖脂肪酸を産生するのが発酵性食物繊維だ。食品企業とアカデミアによる発酵性食物繊維の啓発や摂取を促す取組みが進む。▼京都府立医科大、摂南大、国際医療福祉大、吉野家HD、