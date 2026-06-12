LE SSERAFIMのKAZUHAが、滞在中のアメリカ・ロサンゼルスでの様子を自身のInstagramに公開している。 （関連：【画像】LE SSERAFIM・KAZUHA、抜群スタイル＆ラフな可愛すぎるオフショ大量投稿） 6月13日のファンイベントの開催とアルバム『PUREFLOW’ pt.1』のプロモーションのため、LE SSERAFIMはロサンゼルスに滞在中。KAZUHAはLE SSERAFIMのグッズTシャツにショートパンツといったラフな格好で街を爽やかに歩