ニトリは、『上下左右自動首振りサーキュレーター』および『自動首振360度サーキュレーター』の販売を、5月中旬より一部のニトリ店舗とニトリネットで開始した。 【画像あり】自由自在な首振りができる作りに本体外観 いずれもDCモーターを搭載したモデルで、自動首振り機能や複数の自動運転モードを備え、冷暖房時の温度ムラ解消や部屋干しの乾燥補助といった用途