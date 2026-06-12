山形県最上町できょう、世代を越えて交流を深める運動会が行われました。年齢を感じさせないパワフルな姿に、元気をいただきました。 【写真を見る】94歳も走る!?児童とお年寄りの世代を越えた運動会年齢を感じさせないパワフルな姿に、見ているこっちまで元気に！（山形・最上町） 児童たち「がんばれ～」 ゲートボール場を舞台に、年に１度開催される最上町の運動会。きょうは地元の児童と、およそ１６