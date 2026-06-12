特別なモチベーションは必要ない――アメリカ代表を率いるマウリシオ・ポチェティーノ監督が、北中米ワールドカップの初戦を前に、異例とも言える発言でチームへの信頼を示した。アメリカメディア『Ole』が伝えている。ホスト国のアメリカは、現地６月12日にパラグアイとの一戦を控えている。ポチェッティーノ監督はチームの状態について「非常に意欲的で、興奮している。準備はできている」と語った。同メディアが注目した