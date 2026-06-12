2025年、広島市東区の自宅で高齢女性の首を絞めて死亡させた罪に問われている男の裁判で、検察は拘禁刑11年を求刑しました。傷害致死などの罪で起訴されているのは、建設業の男（57）です。起訴状などによると、男は2025年10月、近くに住む71歳の女性を自宅に連れ込み、首を絞めて死亡させた罪などに問われています。裁判で、検察は犯行動機などについて黙秘する被告に対し、反省の様子がないなどとして拘禁刑11年を求刑しま