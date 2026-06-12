平和公園の原爆供養塔には、引き取り手が見つかっていない813人の原爆犠牲者の遺骨が納められています。広島市は、遺骨が入っていた封筒などを確認したところ、14人の名前に誤りが見つかり名簿を修正したと発表しました。【2026年6月12日 放送】