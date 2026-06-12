サンフレッチェのフォワード、ジャーメイン良選手が清水エスパルスに完全移籍することとなりました。ジャーメイン選手は、2025年に加入。得点源の一角として1年半でリーグ戦7ゴール。2025年のルヴァンカップでも優勝を決定づけるゴールを残していました。クラブを通じて「個人的には思っていたような結果を出せず苦しい時間の方が多かった。」とありますが印象的なゴールを残して