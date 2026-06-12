増え続ける薬物乱用を防ごうと、県や国など関係機関による対策会議が開かれました。県内では2025年、大麻事件の摘発者が初めて100人を超え、その多くを若者が占めます。会議では、取り組みを強化することが確認されました。【2026年6月12日 放送】