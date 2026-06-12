今年4月、面識のある10代の少年を、詐欺の受け子役として闇バイトに勧誘した疑いで、男2人が逮捕されました。トクリュウ事件のリクルーター役とみられていて、匿名性の高いメッセージアプリを使い、隠語とみられる言葉を用いながら、少年を犯罪に勧誘していたということです。職業安定法違反の疑いで逮捕されたのは、いずれも神奈川県に住む指定暴力団住吉会系組員、立石 慈朗 容疑者(25)と、とび職でブラジ