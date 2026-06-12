ワールドカップも開幕しましたが高校サッカーも熱い！インターハイ出場をかけた県総体は13日準決勝、そして14日に決勝が行われます。3連覇を狙う瀬戸内高校サッカー部に意気込みを聞きました。県総体2連覇中の瀬戸内高校、今年はハイプレスで主導権を握り、多彩なコンビネーションでゴールを狙う攻撃的なサッカーが武器です。日本一を目標に掲げ3連覇に挑みます。■瀬戸内高校3年