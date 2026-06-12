12日午前、種子島宇宙センターからH3ロケット6号機が打ち上げられました。新たな形態への挑戦と2025年12月の失敗からの再起をかけた重要ミッション。打ち上げは無事に成功し、島内は祝福に包まれました。(磯脇琢磨アナウンサー)「挑戦と再出発の瞬間です。H3ロケット6号機がリフトオフしました！3基の液体燃料エンジンだけで種子島の空に力強く上昇しています」12日午前9時53分59秒、種子島宇宙センターから