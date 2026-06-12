飼い犬の散歩をしながら地域をパトロールする取り組みが、県内で広がっています。その名も「ワンパト隊」。地域の防犯ボランティアとして、活躍が期待されています。安芸郡府中町で暮らすミディアムトイプードルの六太（むった）くんと、飼い主の東矢恵理（とうや えり）さん。日課の散歩中ですが、実はある役割のため活動中なんです。■飼い主東矢 恵理 さん「普通に散歩するだけでいいということだったので、