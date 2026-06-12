見事、成功を収めたH3ロケット6号機。失敗と成功を繰り返しながら歩んできたH3ロケットの軌跡を振り返ります。12日午前9時53分過ぎ、種子島宇宙センターから打ち上げられたH3ロケット6号機。歓喜に沸いたその瞬間は、関係者たちの覚悟の大きさを物語っていました。2001年から2025年まで成功率98％という高い信頼性で日本の宇宙輸送を支えてきたH2Aロケット。それに代わる新たな基幹ロケットとして開発されたH3ロケット