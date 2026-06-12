5月31日に石川県羽咋市で放鳥された8羽のトキは、6月11日までの1週間で、羽咋市、宝達志水町、かほく市であわせて23件の目撃情報が寄せられています。石川県などでつくる「トキ放鳥受入推進協議会」では、定着や野生復帰に向けて、石川県民から目撃情報を募集しています。それによりますと、6月5日から11日までに23件の目撃情報が寄せられ、羽咋市、宝達志水町、かほく市でトキが活動していたとみられます。また、環境省ではトキの