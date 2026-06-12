県内では、13日(土)14日(日)は「晴れ」または「くもり」となるでしょう。 14日(日)は、午後に一時的に雨が降るところもありそうです。 最高気温は平年並みの26℃前後で「夏日」となり、特に14日(日)は蒸し暑く感じそうです。 こまめな塩分、水分補給など、お出かけの際は熱中症対策を心がけてください。 ▼12日(金)21時～ 3時間ごとの天気 ▼13日(土)の天気 ▼13日(土)の紫外