北陸電力の志賀原発2号機の再稼働に向けて審査を続ける原子力規制委員会が12日に開かれ、北陸電力側が提出した資料に200か所以上の誤記があったことは「普通ではない」として、ミスの原因と再発防止策を求めました。石川県志賀町にある北陸電力の志賀原発2号機は現在、運転を停止していて、原子力規制委員会では再稼働に向けて、新しい安全基準を満たしているか審査しています。12日からは津波が施設に与える影響と対策の審議がス