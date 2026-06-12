日本の強みである半導体材料や自動車などにつかわれる炭素繊維などの「マテリアル」をめぐり、政府はAI（＝人工知能）を駆使した、開発拠点を設置することを決めました。内閣府の有識者会議は12日、産業に欠かせない素材や材料である「マテリアル」の開発強化に向けた工程表を、小野田経済安全保障担当大臣に提出しました。「マテリアル」をめぐっては、半導体材料の日本の世界シェアは48％、また、車などに使われる炭素繊維の世界