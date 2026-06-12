山岳道路ならではの雄大な景色石川県と岐阜県を結ぶ「白山白川郷ホワイトロード」が12日、全線開通しました。多くの人が山岳道路ならではの雄大な景色を楽しんでいました。12日、「白山白川郷ホワイトロード」の開通を待つ多くの車が列を作りました。◇観光客は…「11日のお昼過ぎから来てました。白山、山がすごいね」◇先頭に並んだ観光客は…「国立公園の雄大な自然と、自然と調和するよう設計されたコンクリートの構造物やフェ