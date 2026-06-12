日本テレビ「ｎｅｗｓｅｖｅｒｙ．」が１２日、放送され、同日（現地時間１１日）、開幕したサッカーのワールドカップ北中米３カ国大会を特集した。スタジオゲストには、元サッカー日本代表の鈴木啓太氏（４４）が出演。Ｗ杯開幕に合わせて、髪を明るいブラウンに染めており、ところどころ金色に近いメッシュが入っているよう。髪色はグラデーションで、毛先がクルンとウェーブしたパーマがかかっており、海外俳優のような雰