2026年3月、石川県白山市内の北陸自動車道を、時速190キロで運転したとして、2日、逮捕されていた72歳の男が12日、道路交通法違反の罪で起訴されました。道路交通法違反の罪で起訴されたのは、石川県金沢市の72歳の左官業の男です。起訴状などによりますと、男は2026年3月21日の午前8時45分ごろ、石川県白山市内から新潟方面に向かう北陸自動車道で、法定速度を90キロ上回る、時速190キロで乗用車を運転したとされています。速度違