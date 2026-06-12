モデルで俳優の朝比奈彩さんは6月11日、自身のInstagramを更新。ドラマ『チア☆ダン』（TBS系）で共演した俳優の石井杏奈さんとのツーショットを公開しました。【写真】朝比奈彩＆石井杏奈のツーショット人気ドラマで共演した2人朝比奈さんは「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』にて、杏奈に会いました」とつづり、2枚の写真を公開。1枚目はベージュのドレスをまとった朝比奈さんと、黒いジャケットを羽織った石井さんの全身