盛り上がった『尼崎センプルカップ』もいよいよ優勝戦ですね。初日は外しましたが、２日目は本線で的中させたので気分よく“連勝”といきたいところです。初日、２日目のドリーム戦を予想する段階で、計１２選手のうち３、４人は優勝戦に乗るだろうと思っていましたが、結果的に、外の５号艇・篠崎選手と６号艇・峰選手の２人だけ。これは少し意外でしたね。実績通りに勝てないのがボートレースの面白さであり難しさでもあるん