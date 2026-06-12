「尼崎センプルカップ・Ｇ１」（１２日、尼崎）狙ったチャンスは絶対に逃さない。西岡顕心（２４）＝香川・１２９期・Ａ１＝は準優１０Ｒ、５コースからコンマ０９の快Ｓ仕掛けで１Ｍを強襲。艇間を貫く鮮やかなまくり差しで優出切符を勝ち取った。準優で５号艇が決まった直後から、ダイナミックなスタート攻勢を想定。「良かったです。ここ一番が出ました」と狙い通りの勝利に声も弾んだ。頼もしい相棒・１１号機は「トルク