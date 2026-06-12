「尼崎センプルカップ・Ｇ１」（１２日、尼崎）準優１１Ｒは、山田康二（佐賀）がインから押し切って快勝。師匠の峰竜太（４１）＝佐賀・９５期・Ａ１＝は３コースからバック２番手を確保。後続に反撃の機会すら与えず２着でゴール。Ｇ１の指定席、優出切符を師弟で手に入れた。「点数？２５点ですね。１着じゃなかったし、ひらめかなかった」と決して満足できる内容ではなかったが、そこはボート界の千両役者。絶妙なターン