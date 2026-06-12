熊本市の新庁舎の総事業費が、1100億円～1200億円と、なぜこれほどまでに膨らんだのか、改めて整理します。 【写真を見る】【他都市の庁舎はいくらで？】さいたま市「約238億円」→「約769億円」宮崎市「約320億円」→「約379億円」熊本市・新庁舎建て替え問題 当初は「616億円＋α」と説明していたのですが、建設費が2倍以上の880億円ほどに膨らんだことが主な要因です。 突出…熊本市の1200億円 庁舎の建て替えを